محافظ أسوان يتابع مشروعات ازدواج ورفع كفاءة وتوسعة الطرق السريعة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية استهدفت متابعة معدلات التنفيذ بعدد من مشروعات ازدواج ورفع كفاءة وتوسعة الطرق السريعة، حيث استهلها بتفقد المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم أسوان/ توشكى وبتكلفة إجمالية 1,6 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ 7,7 %، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية شهر يوليو 2022 ، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية .

يأتي تنفيذ ذلك ضمن المشروع القومي للطريق الدولي القاهرة / كيب تاون فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير البنية الأساسية وخلق شبكة طرق ومحاور برية جديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يضم في أسوان 450 كم، فيما جار العمل في350 كم من مدينة السباعية وحتى توشكى والذي تعمل فيه 53 شركة لتخترق الجبال والصخور وتقوم بتحويلها لطرق ومحاور ممهدة ومرصوفة متزينة بالإضاءة والدهانات، من بينها 125 كم بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / السباعية بتكلفة 750 مليون جنيه .

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وخلال تفقده لهذا الطريق الحيوى برفقة اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأيضاً المهندس عيد كرومر رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بضرورة تشغيل أى قطاع يتم الانتهاء منه بشبكة الطرق بهدف تخفيف الضغط للحركة المرورية، وهو الذي يتوازى مع تشديد الرقابة المرورية على الطرق الصحراوية ، مع ربطها بمنظومة الرادارات للحد من السرعات الجنونية لبعض قائدى السيارات والمركبات سواء الميكروباص أو الملاكى أو النقل العادى أو النقل الثقيل .

وناشد السائقين المترددين على الطرق السريعة بأهمية الالتزام بالسرعات المقررة والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي وقوع أي حوادث تهدد أرواحهم وسلامتهم وسلامة الركاب من المواطنين ، وعقب ذلك تفقد أشرف عطية الأعمال الجارية بمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربى ومطار أسوان بطول 7,8 كم وهو الذى سيساهم فى أن يصبح الطريق ثلاث حارات لكل إتجاه بتكلفة إجمالية 62,2 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه حوالى 64,90 % ومن المقرر الإنتهاء من المشروع في الأول من شهر مارس 2022 .

وأثناء جولته التفقدية بوصلة طريق المطار الصحراوي الغربى شدد محافظ أسوان على الإزالة الفورية لعدد من التعديات بعد رصده وجود استراحات عشوائية وكافيتريات وتوصيلات مخالفة للمرافق مما يعتبر تعديا علي الطريق العام ويسبب ضررا مباشرا لطبقة الأسفلت نتيجة تسرب المياه من هذه الخطوط، كما ضبط 2 من سائقي سيارات النقل الثقيل بمقطورة يقومان بقيادة هذه السيارات، على الرغم من أن رخصة القيادة لديهما درجة ثانية وليست أولي .

وكلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بسحب هذه الرخص وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله أصحابها، ثم توجه عطية للمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروع الإزدواج بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / السباعية والتي وصلت إلى 77,6 % وتشمل تطوير ورفع الكفاءة بطول 87,50 كم وبعرض 20,6 متر لكل اتجاه، ومحدد الانتهاء من المشروع بنهاية شهر ديسمبر المقبل ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتوسعة للطريق الأساسى الصحراوى الغربى ليصبح 3 حارات بدلاً من حارتين لكل إتجاه وبتكلفة إجمالية 114,90 مليون حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 25% ومن المحدد الانتهاء منه فى منتصف شهر مارس القادم 2022.

وأكد محافظ أسوان على أهمية هذه المشروعات لخلق شرايين ومحاور مرورية جديدة بإشراف من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، وبتنفيذ من الهيئة العامة للطرق والكبارى وخاصة أن هذه الطرق لها دور حيوى في تحقيق سهولة وتيسير حركة المواصلات بين شرق وغرب المحافظة، وأيضاً الربط مع المشروعات التنموية والاستثمارية الجارية ، لافتاً إلى أن ازدواج ورفع كفاءة هذه الطرق يتوازى مع خلق محاور جديدة مثل الطريق الدائرى العلاقى / كوبرى خزان أسوان البديل ، والطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم .

محافظ أسوان يتابع مشروعات إزدواج ورفع كفاءة وتوسعة

محافظ أسوان يتابع مشروعات إزدواج ورفع كفاءة وتوسعة

محافظ أسوان يتابع مشروعات إزدواج ورفع كفاءة وتوسعة