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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبري: عملية تحويل المسار تجري خلال نصف ساعة وتفضل لأصحاب الأوزان الكبيرة

كريم صبري
كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل المسار المصغر تجرى خلال نصف ساعة، ومن الممكن العودة للمنزل بعد يوم من إجراء العملية، وتفضل في الأوزان الكبيرة التي تزيد عن 160 كيلو.

وتابع "صبري"، خلال تقريرا تم عرضه ببرنامج " حلو الكلام" تقديم الإعلامية منال سلامة، والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، أن تحويل المسار تفضل لمن يعاني من ارتجاع في المريء أو حموضة كبيرة، ومن يعاني من السكر، بدلاً من التكميم، لأن هذه العملية هي الأقوى والأفضل على الإطلاق لعلاج هذه الحالات.

وتابع أن الجراح هو الوحيد القادر على اختيار العملية المناسبة لخفض الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة لخفض الوزن أو لإصلاح فشل الجراحات السابقة.
 

قناة صدي البلد جامعة عين شمس حلو الكلام استشاري جراحات السمنة الدكتور كريم صبري

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