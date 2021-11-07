شاهد| لحظة هروب 20 مغربيا من طائرة داخل إسبانيا

كشفت لحظة مذهلة يهرب فيها أكثر من عشرين راكبًا من طائرة راكضين عبر مطار مايوركا الاسباني يوم الجمعة بعد أن زعم ​​أن مسافرًا أصيب بغيبوبة سكري.

عرّض الرجال حياتهم وحياة الآخرين لخطر جسيم من خلال إجبارهم على الخروج من طائرة إيرباص A320 في حادث غير مسبوق تعتقد الشرطة أنه من المحتمل أن يكون انقلابًا مخططًا مسبقًا لدخول إسبانيا بشكل غير قانوني.

وأظهرت لقطات مأخوذة من الدراما ليلة الجمعة الركاب وهم يدفعون أمام العاملين في المجال الطبي وخطوط الطيران عند باب خروج الطائرة بعد صراع قصير قبل النزول على درجات سلم الطائرة والاختفاء في الظلام في مطار بالما المزدحم في مايوركا.

وروت راكبة المشهد الاستثنائي ، الذي يوصف بأنه الأول في تاريخ الطيران الإسباني ، وهي تصرخ: "إنهم يهربون ، إنهم يهربون ، الفتيان يقيمون في إسبانيا" أثناء فرارهم من الطائرة.

تكشفت الدراما بعد فترة وجيزة من قيام الطائرة التي تديرها الخطوط الجوية العربية المغربية ، والتي كانت متوجهة من الدار البيضاء إلى اسطنبول في تركيا ، بهبوط اضطراري غير مجدول في مايوركا عندما" مرض '' أحد الركاب ودخل في غيبوبة مرض السكري.

تم نقل الرجل المغربي إلى المستشفى مع رفيقه الذي هرب على الفور من المركز الطبي حيث حصل الرجل "المريض" على الاجرءات الطبية الازمة وتبين انه بصحة جيدة.