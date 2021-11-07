عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظة هروب 20 مغربيا من طائرة داخل إسبانيا

مطار اسباني
مطار اسباني

كشفت  لحظة مذهلة يهرب فيها أكثر من عشرين راكبًا من طائرة راكضين عبر مطار مايوركا الاسباني يوم الجمعة بعد أن زعم ​​أن مسافرًا أصيب بغيبوبة سكري.

 

عرّض الرجال حياتهم وحياة الآخرين لخطر جسيم من خلال إجبارهم على الخروج من طائرة إيرباص A320 في حادث غير مسبوق تعتقد الشرطة أنه من المحتمل أن يكون انقلابًا مخططًا مسبقًا لدخول إسبانيا بشكل غير قانوني.

 

وأظهرت لقطات مأخوذة من الدراما ليلة الجمعة الركاب وهم يدفعون أمام العاملين في المجال الطبي وخطوط الطيران عند باب خروج الطائرة بعد صراع قصير قبل النزول على درجات سلم الطائرة والاختفاء في الظلام في مطار بالما المزدحم في مايوركا.

وروت راكبة المشهد الاستثنائي ، الذي يوصف بأنه الأول في تاريخ الطيران الإسباني ، وهي تصرخ: "إنهم يهربون ، إنهم يهربون ، الفتيان يقيمون في إسبانيا" أثناء فرارهم من الطائرة.

 

تكشفت الدراما بعد فترة وجيزة من قيام الطائرة التي تديرها الخطوط الجوية العربية المغربية ، والتي كانت متوجهة من الدار البيضاء إلى اسطنبول في تركيا ، بهبوط اضطراري غير مجدول في مايوركا عندما" مرض '' أحد الركاب ودخل في غيبوبة مرض السكري.

 

تم نقل الرجل المغربي إلى المستشفى مع رفيقه الذي هرب على الفور من المركز الطبي حيث حصل الرجل "المريض" على الاجرءات الطبية الازمة وتبين انه بصحة جيدة.

موضوعات متعلقة

طفل يولد بذيل طوله 12 سم في حدث نادر بتاريخ طب الأطفال

علماء يكتشفون الجين المسبب لزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا

أجواء درامية.. تعطل لعبة ملاهي بطفلين على ارتفاع 115 قدما.. شاهد

أخ يعود بعد 24 عاما من غيابه لقتل شقيقه بسبب الميراث

بعد وفاته المفاجئة.. من هو أسطورة كمال الأجسام شون رودين

مشهد يحدث مرة بالعمر.. 150 من الجاموس البري تحاصر سيارة ركاب|فيديو

شاهد| حفل مغني راب شهير يتحول إلى جنازة

جبروت امرأة.. دفع زوجها الثاني 65 ألف جنيه لحماية طليقها من انتقامها

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

شاهد.. للمرة الأولى فعاليات بطولة العالم لدريفت السيارات 2021 في مصر

نصف يهودي.. حفيد عمر الشريف يكشف كيف واجه جده بـ مثليته الجنسية

حزب الله يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو لإجراء تحقيق​ حاسم

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتعادل مع توتنهام.. وأرسنال يكتفي بهدف في شباك واتفورد

تفاصيل فوز مصر بوضع أول كاميرا للتصوير على محطة الفضاء الدولية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية.. ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد.. فيديو

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

أمطار مصحوبة بالثلوج.. شاهد الجليد يغطي شوارع مدينة الطائف في السعودية|فيديو وصور

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشرة لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

اﻟﻤﺰﻳﺪ