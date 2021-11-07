فحص 5273 مواطنا في الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية كبار السن

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم "الأحد" عن فحص حوالي 5273 مواطن بعد مرور اسبوع من انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية لكبار السن فوق ال 65 سنة وذلك في إطار سعي الدولة لوصول جميع خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة وخصوصاً كبار السن.

وآكد وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف حوالى 480 الف مواطن حيث تقدم الخدمات الصحيه لكبار السن من خلال 80 وحدة ومركز طب اسرة موزعين على مستوى محافظة الدقهلية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير الخدمات الصحية لكبار السن من خلال الكشف المبكر عن بعض الأمراض وتقدم المبادرة خدمات قياس الطول والوزن والضغط والفحص الطبي الإكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص الاسنان وقياس نسبة الهيموجلوبين بالدم و تحليل السكر العشوائي و قياس نسبة الدهون والكوليسترول بالدم وعمل وظائف الكبد والكلي و التقييم النفسي والمشورة النفسية و التثقيف الصحي للمسنين بالإضافة إلى اختبارات الاعصاب وعمل اشعة تليفزيونية رسم قلب.

وأوضح وكيل الوزارة انه تم تحويل عدد 174 مواطن لأقرب مستشفى مركزى لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات.

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