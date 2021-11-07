د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

وفقاً للبنك الدولي، إذا لم تُتّخذ إجراءات عاجلة، فسيزيد حجم النفايات العالمية السنوية إلى 3.4 مليار طن بحلول عام 2050، أي أنه سيزيد بنسبة 70 % على مستويات عام 2018. على الرغم من إعادة استخدام ثلث نفايات البلدان المرتفعة الدخل عن طريق إعادة التدوير والتسميد، فلا يُعاد تدوير سوى 4% فقط من نفايات البلدان المنخفضة الدخل.

إذا استطعنا معالجة مشكلة إعادة التدوير، فقد نتمكن أيضاً من حل أزمة المناخ. كلما استخدمنا المزيد من الموارد الخام، ألحقنا الضرر بكوكبنا. يقدِّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن استخراج الموارد ومعالجتها يتسببان وحدهما في أكثر من 90 % من التنوع البيولوجي العالمي المفقود والإجهاد المائي وحوالي نصف آثار تغيّر المناخ.

تشمل فوائد إعادة التدوير أنه يقلل من كمية النفايات ، ويحافظ على الموارد الطبيعية مثل الأخشاب والمياه والمعادن، ويزيد من الأمن الاقتصادي من خلال استغلال مصدر محلي للمواد المنتجة . كما يمنع إعادة التدوير التلوث عن طريق تقليل الحاجة إلى تجميع مواد أولية جديدة ، ويوفر الطاقة، ويدعم التصنيع ، ويحافظ على الموارد ، ويساعد في خلق فرص عمل في صناعات إعادة التدوير .

تشمل الأدوات المنزلية الشائعة التي تحتوي على مواد معاد تدويرها: الصحف والمناشف الورقية ، وعبوات المشروبات الغازية المصنوعة من الألومنيوم والبلاستيك والزجاج، والعلب الفولاذية، وعبوات منظفات الغسيل البلاستيكية. وتُستخدم المواد المعاد تدويرها أيضًا بطرق جديدة مثل الزجاج المستعاد في الأسفلت لرصف الطرق، أو البلاستيك المستعاد في السجاد ومقاعد الحدائق.

تعتبر السيارات الكهربائية واحدة من التقنيات الرئيسية في مكافحة تغير المناخ. مثل بطاريات السيارات الكهربائية عامل مساهم في مكافحة تغير المناخ ، لكنها قد تسبب أزمة تلوث عالمية ، فتكنولوجيا إعادة التدوير تواجه صعوبات في مواكبة التطور، ما يؤدي إلى تراكم آلاف الأطنان من نفايات عبوات البطاريات المهملة، وربما تسرب مواد كيميائية خطرة في البيئة. إذا تم بيع مليون سيارة كهربائية في عام واحد، ستنتج 250 ألف طن من نفايات البطاريات غير المعالجة. وبطاريات الليثيوم ، التي تستخدمها السيارات الكهربائية ، تحتاج إعادة تدويرها بكفاءة. إلى جانب الليثيوم، تحتوي البطاريات أيضا على عدد من المعادن الثمينة الأخرى مثل الكوبالت والنيكل والمنجنيز، التي يمكن إعادة استخدامها.

يمكن أن تؤدي إعادة تدوير قطعة ألمنيوم واحدة إلى توفير طاقة كافية لتشغيل جهاز تلفزيون أو كمبيوتر لمدة ثلاث ساعات. كما يمكن إعادة تدوير الألمنيوم باستخدام 5٪ من الطاقة المستخدمة في صنع المنتج الأصلي. حيث يقلل استخدام الألمنيوم المعاد تدويره بدلاً من المواد البكر من تلوث المياه والهواء واستخدام الطاقة بنسبة 95٪. يمكننا صنع 20 علبة من مادة معاد تدويرها بنفس كمية الطاقة اللازمة لصنع واحدة جديدة.

إعادة تدوير زجاجة واحدة توفر طاقة كافية لإضاءة لمبة 100 وات لمدة 4 ساعات . إعادة التدوير توفر 25-30٪ من الطاقة المستخدمة في صناعة الزجاج من مواد خام . كل طن من الفولاذ المعاد تدويره يوفر 2500 رطل من خام الحديد و 1400 رطل من الفحم، و20 رطلاً من الحجر الجيري.

إعادة تدوير طن واحد من الورق ينقذ 17 شجرة كل أسبوع. يأتي أكثر من ثلث الألياف الورقية المستخدمة في صناعة الورق من الورق المعاد تدويره. ما يقرب من ثلث مجرى النفايات بالوزن عبارة عن مواد عضوية مثل الطعام والأوراق والعشب.إذا كان الطعام المهدر بلدًا ، فسيكون ثالث أكبر منتج لثاني أكسيد الكربون في العالم ، بعد الولايات المتحدة والصين.

إذا تعطل أي جهاز لديك، حاول تصلحه مراراً و تكراراً قبل أن تقرر شراء جهاز جديد .