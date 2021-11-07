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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجلس إدارة الشركة المتحدة يعين مآثر المرصفي رئيسا لشبكة راديو النيل

المتحدة للخدمات الاعلامية
المتحدة للخدمات الاعلامية

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإذاعية مآثر المرصفي رئيسا لشبكة راديو النيل، وترقية طارق أبو السعود مستشارًا لرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقطاع الراديو، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة. 

 

يذكر أن طارق أبو السعود، تولى العديد من المناصب، حيث لقب بصانع النجوم، بدأها بالإذاعة المصرية، وتأسيس إذاعة نجوم أف إم، وصولا إلى رئاسة شبكات راديو النيل والإشراف على راديو 9090.

 

من هو ماثر المرصفي

جدير بالذكر، أن مآثر المرصفي، شغلت العديد من المناصب الإعلامية بالقنوات والراديو، أبرزها مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة راديو مصر.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مآثر المرصفي طارق أبو السعود مستشار ا للراديو لرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار خطة التطوير

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