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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموساد يعلن إحباط هجمات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في أفريقيا

الموساد يعلن إحباط
الموساد يعلن إحباط هجمات إيرانية ضد إسرائيليين في أفريقيا

ذكر تقرير إسرائيلي أن جهاز الموساد أحبط عمليات إيرانية كانت تسعى لاستهداف إسرائيليين في دول أفريقية، من بينها تنزانيا وكينيا والسنغال.

وقالت القناة "12" العبرية إن معلومات استخبارية دقيقة نقلتها مصادر استخبارات غربية، دفعت قوات الأمن في تنزانيا وغانا والسنغال لاعتقال 5 عناصر جندهم "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، لمهاجمة سياح ورجال أعمال إسرائيليين.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم في محاولة تنفيذ العمليات يعتقد أنهم تلقوا تدريبات في لبنان وجندهم الحرس الثوري الإيراني.

وزعمت القناة "وصول معلومات استخباراتية إلى الموساد أشارت إلى محاولة إيرانية أخرى، لمهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية وإسرائيليين في دول أفريقية".

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وأضافت أن "فيلق القدس جند 5 عناصر، جميعهم يحملون جوازات سفر أفريقية، وأرسلوهم إلى إجراء تدريبات خاصة خاص في لبنان، حيث تم إمدادهم بالوسائل اللازمة للقيام بالمهام التي أوكلت إليهم".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس "إحباط عملية عدوانية شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص".

وقال جانتس وقتها تم إحباط عملية عدوانية أخرى شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.. لا تزال إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وأيضا تحديا لإسرائيل.. سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمن دولة إسرائيل في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد".

الموساد إسرائيل ايران إفريقيا الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس

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