قطع المياه عن قرى ومدن في سوهاج اليوم ولمدة 6 ساعات

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قطع المياه عن مدينة أخميم ومنطقة طريق سوهاج اخميم ومدينة ناصر وقرية نيدة وقرية الصوامعة شرق وقرية آبار، اليوم الإثنين، فىتمام الساعة 11.45 مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، الثلاثاء.

وأرجع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب قطع المياه للقيام بعملية صيانة لخطوط المياه الرئيسية.



وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لاعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء.



وطالبت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم المائية خلال فترة الانقطاع.

الخط الساخن

وأوضحت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنها تستقبل شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125.