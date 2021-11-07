تصل للفصل.. مكافحة الإدمان: إجراء جديد للموظفين المتعاطين في ديسمبر

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الهدف الرئيسي من قانون فصل الموظف المتعاطي ليس مجرد الفصل، بل معالجة الموظف ليبتعد عن المخدرات والتعاطي.

وأكد "عثمان"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، “من يثبت تعاطيه المخدرات بداية من منتصف ديسمبر القادم"، مشددا على سرعة توجه المتعاطي إلى أحد المراكز العلاجية”، منوها بأن الصندوق يتيح 18 مركزا توفر العلاج مجانا وبـ سرية تامة.

وأضاف أن الصندوق استقبل أكثر من 116 ألف مريض إدمان حتى الآن، من ضمنهم 6 آلاف مريض إدمان من المناطق المطورة بديلة العشوائيات.

ولفت إلى أن الصندوق قام بافتتاح 5 عيادات لعلاج الإدمان داخل المناطق المطورة وبديلة العشوائية، مشيرا إلى أن 50% من التقدمين للعلاج يتراوح عمرهم من 15 إلى 25 عاما.

وشدد على أن المخدرات التخليقية في غاية الخطورة، وتسبب هلاوس سمعية وبصرية، بالإضافة إلى السلوك العدواني وجنون عظمة.