غرامة 2 مليون جنيه..بشرى سارة بشأن انتهاء الأوفر برايس على السيارات.. فيديو

علق الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أزمة الأوفر برايس على السيارات خلال الفترة الأخيرة.



وقال "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "سيتم وضع ملصق على كل سيارة جديدة عليه السعر وفي حالة أي تغيير في الأسعار يجب على المشتري التقدم بشكوى".



وأضاف : "صدر اليوم قرار منظم لظاهرة الأوفر برايس وتم نشره في الجريدة الرسمية، وهو لن يكون هناك سيارة ليس مكتوب عليها السعر بعد يوم 15 نوفمبر سواء جديدة أو مستعملة".



وأوضح: "الملصق الذي سيتم وضعه على السيارة له مواصفات وشكل معين وعليه شعار جهاز حماية المستهلك يمكن من خلال إبلاغ جهاز حماية المستهلك في حالة وجود مخالفة على الفور"، متابعا: "جهاز حماية المستهلك يتدخل إذا كان هناك خلاف بين السعر المكتوب على الملصق وبين ما يقوله البائع، وتصل الغرامة في هذه الحالة إلى 2 مليون جنيه".



وأشار: "هناك شروط يجب أن تتوافر في إيصال حجز السيارة وهي سعر السيارة وقت التسليم ومعاد التسليم ودفعه الحجز السعر الشامل للسيارة وغذا لم تتوافر هذه الشروط سيتم توقيع المخالفة".



وأكمل: "إذا لم يلتزم بتسليم السيارة يتم استرداد مقدم حجز السيارة يضاف إليه فوائد وللمشتري الاختيار في استرجاع الأموال أو انتظار الحصول على السيارة".

