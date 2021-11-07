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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرش بباحثة ماجستير.. إيقاف أستاذ متفرغ بـ أداب الإسكندرية

عبدالعزيز قنصوة
عبدالعزيز قنصوة

أصدرت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، قرارا، بإيقاف أستاذ جامعي متفرغ في كلية الأداب، لمدة 3 أشهر؛ على خلفية تحرشه بإحدى الباحثات في مرحلة الماجستير، بقسم الاجتماع بالكلية.

 

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وأصدر الدكتور قنصوة قراره الذ حمل الرقم 1420 لعام 2021؛ بوقف الأستاذ الجامعي، ووقف صرف ربع راتبه؛ لما ارتكبه من سلوك مشين داخل الحرم الجامعي.


كما قرر رئيس جامعة الإسكندرية، تحويل القضية برمتها إلى مجلس تأديب؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا.


وبدأت الواقعة عندما تقدمت إحدى الباحثات التي تدرس الماجستير بشكوى لكلية الأداب حول واقعة تحرش أستاذ متفرغ بها خلال اتصال هاتفي.


وسلمت الباحثة تسجيلاً للمكالمة إلى عمادة كلية الأداب، والتي بدورها رفعتها إلى إدارة الجامعة والتي اتخذت القرار المتقدم؛ لحين الفصل في الأمر برمته من خلال مجلس التأديب.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية كلية الاداب رئيس جامعة الاسكندرية استاذ جامعي مجلس تأديب اتصال هاتفي الحرم الجامعى عبدالعزيز قنصوة

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