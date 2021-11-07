تحرش بباحثة ماجستير.. إيقاف أستاذ متفرغ بـ أداب الإسكندرية

أصدرت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، قرارا، بإيقاف أستاذ جامعي متفرغ في كلية الأداب، لمدة 3 أشهر؛ على خلفية تحرشه بإحدى الباحثات في مرحلة الماجستير، بقسم الاجتماع بالكلية.

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وأصدر الدكتور قنصوة قراره الذ حمل الرقم 1420 لعام 2021؛ بوقف الأستاذ الجامعي، ووقف صرف ربع راتبه؛ لما ارتكبه من سلوك مشين داخل الحرم الجامعي.



كما قرر رئيس جامعة الإسكندرية، تحويل القضية برمتها إلى مجلس تأديب؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا.



وبدأت الواقعة عندما تقدمت إحدى الباحثات التي تدرس الماجستير بشكوى لكلية الأداب حول واقعة تحرش أستاذ متفرغ بها خلال اتصال هاتفي.



وسلمت الباحثة تسجيلاً للمكالمة إلى عمادة كلية الأداب، والتي بدورها رفعتها إلى إدارة الجامعة والتي اتخذت القرار المتقدم؛ لحين الفصل في الأمر برمته من خلال مجلس التأديب.