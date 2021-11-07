لدينا 260 عميلا خفيا.. حماية المستهلك يكشف جهوده للتصدي للـ أوفر برايس | فيديو

كشف الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، آخر جهود التصدي لظاهرة الأوفر برايس على السيارات، خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المُذاع عبر فضائية دي إم سي،: تحديد سعر السيارة؛ مسألة عرض وطلب، لكن الأوفر برايس، عملية خداعية.



وأشار إلى أن هناك أكثر من 260 عميلا خفيا من المجتمع، متطوعين لنزول الأسواق، يجرون عمليات شراء وهمية، للإبلاغ فورا في حالة وجود أي مخالفات.

وأوضح أن هؤلاء المتطوعين، لهم صفات معينة، وخضعوا لمجموعة من الاختبارات الخاصة، معقبا: العميل الخفي، واحد زي أي شخص، ينزل يعمل عملية شراء كاملة، ويبلغ بها جهاز حماية المستهلك.