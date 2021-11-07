30 مليار دولار تمويلات سنوية من منتدى طوكيو للتنمية الإفريقية.. فيديو

ماجد عبد الفتاح بعد تكريمه من اليابان:

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة، إن منتدى طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية عبارة عن مبادرة يابانية أطلقت سنة 1993 بعد الحرب الباردة مع عدد من الشركاء الدوليين وفي إطار متعدد الأطراف .

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي"، أن المنتدى يهدف إلى دفع عجلة الاستثمار وأجندة التنمية في أفريقيا، في إطار من الشراكة والملكية الوطنية ويقدم تمويلا بـ 30 مليار دولار كل 3 سنوات.

وأوضح عبد الفتاح، أن المستشار العام للأمم المتحدة هو من يشرف علي هذا التمويل وتحوليه إلى مشروعات علي أرض الواقع بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم تكريمه بناء علي مجهوده الذى بذله.