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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وداعا للطوابير.. ماكينات فى المولات لإصدار الوثائق الرسمية

صدى البلد

إستعرض الإعلامي أحمد موسي، توفير قطاع الأحوال المدنية ماكينات ذكية لإصدار الوثائق علي مدار اليوم.

قال موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  المواطن لن يكون بحاجة إلى الذهاب للأحوال المدنية لأنه سيتعامل مع ماكينة السجل المدني الذكية لإصدار الوثائق، على مدار اليوم دون زحام أو طوابير.


وأشار إلي أن استخراج الشهادات الثبوتية الرسمية، مثل: «الميلاد- الوفاة- الزواج- الطلاق» لا يكلف إلا 50 جنيه فقط من خلال ماكينات ذكية فى المولات لإصدار المحررات الرسمية.

ولفت أحمد موسى، إلي أن الماكينة يمكنها التحقق من هوية المستخدم، اعتمادا في البداية على البيانات الشخصية التي يكتبها مثل الرقم القومي، وبعدها تتعرف على هويته الحقيقية من خلال بصمة الإصبع، والكاميرا الموجودة أعلى الماكينة، التي يمكنها التعرف علي المواطن بمجرد وقوفه أمامها: «كل حاجة بتتسهل».

وأردف أحمد موسى أن الماكينة الذكية تعتبر خدمة متميزة للغاية في قطاع الأحوال المدنية، موضحا أن الدولة تسعى إلى التطوير في شتى المجالات: «أنت متخيل حجم الطابور اللي كان في الأول.. فيه ناس كانت بتاخد اجازة من الشغل عشان تستخرج وثيقة».

الاحوال المدنية قطاع الأحوال المدنية البيانات الشخصية الرقم القومي قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى

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