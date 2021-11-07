عمرو أديب عن ارتفاع أسعار المواد الخام والأساسية: فيه سلع مش هتبقى موجودة



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في أسعار المواد الخام والمواد الأساسية، متابعا: "مكونات السلع هتزيد مش بس المعادن لا كل المكونات".

وأضاف "عمرو أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" كنا بنسمع أن السلع موجودة بس بكيمات قليلة، لكن دلوقتي في سلع مش هتبقى موجودة".



وأوضح أن العالم يتوقع حدوث زيادة في ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، متابعا: الزيادة دي هتتسبب في زيادة أسعار العقارات".

وأشار إلى أنه بحلول يناير القادم ستشهد أسعار العقارات ارتفاعا واضحا.

