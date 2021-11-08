علاقة الكبد بالشعور بالكسل والخمول.. أستاذ الجهاز الهضمي والكبد يوضح



قال سراج زكريا أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، إن الإصابة بالكبد الدهني يتسبب في حدوث تليف جزئي من الكبد وبالإضافة إلى الأورام، متابعا: مرضى السكر معرضين للإصابة بالكبد الدهني أكثر من غيرهم.

وأضاف "سراج زكريا" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الكبد يؤثر بشكل كبير على حالة الإنسان مما يترتب عليه شعور الفرد بالكسل، نتيجة حدوث مشاكل في التمثيل الغذائي داخل جسم الفرد، مشددا على أن الكسل يمكن أحيانا أن يكون عرض لمرض.

وأوضح أن ممارسة الرياضة والحصول على قسط كافي من المياه والتغذية الصحيحة وشرب كميات كبيرة من المياه، أحد أهم أسباب الشعور بالطاقة والقضاء على الكسل، متابعا: نقص فيتامين د في الجسم يمكن أن يتسبب في الشعور بالخمول والكسل.

وشدد على ان كثرة تناول الكربوهيدرات تتسبب في شعور الفرد بالكسل والخمول.



