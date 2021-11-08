محمود فتح الله يعلق على استبعاد نجمي بيراميدز من قائمة منتخب مصر

تحدث محمود فتح الله المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن استبعاد الثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل من قائمة منتخب مصر بالمعسكر المقبل.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "استبعاد رمضان وعادل من قائمة منتخب مصر وجهة نظر تحترم".

وأضاف: "الجهاز الفني أدرى بلاعبيه وكل مدرب له اختيارات وندعمه، ووجهات النظر تتحمل الاختلاف كما كان هناك علامات استفهام في المعسكر الماضي على غياب محمد شريف ومحمد مجدي أفشة".

وأردف: المعسكر الحالي يشهد انضمام لاعبين تستحق التواجد في منتخب مصر، ولكن بالنسبة لرمضان وعادل فلا أجد سببًا لاستبعادهما، وعلي جبر أيضًا يؤدي مستوى جيد جدًا منذ بداية الموسم ويستحق التواجد".

واستكمل: "رمضان صبحي مستواه هائل وكان متواجدًا في المعسكر الأخير وأحرز هدفًا عندما شارك ونفس الأمر ينطبق على نبيل عماد دونجا، وثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو وطارق حامد، وأكثر من لاعب".

واختتم: "علامات استفهام وتعجب من عدم انضمام كل هؤلاء ولا أعلم وجهة النظر والسبب".