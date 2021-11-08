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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية شكري

نادية شكري
نادية شكري

أعلنت رشا سامي العدل، ابنة الفنانة نادية شكري، تدهور حالتها الصحية حيث كتبت منذ قليل من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” الآتي:

 

في طريقنا للمستشفي ارجو الدعاء ل أمي فهي بأشد الحاجة له و لعل دعوة بظهر الغيب تصيب و يتقبلها الله عز و جل".

وتابعت قائلة: “اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها”.

كما أضافت: “يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين”.

واختمتت منشورها: “اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك ..اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها”.

بطلة "العيال كبرت".. تعرض الفنانة نادية شكري إلى أزمة صحية

يذكر أن الفنان المعتزلة نادية شكرى ، إحدى الفنانات اللاتى قدمن عددًا قليلاً من الأعمال المسرحية، وتوقفت فترة طويلة عن التمثيل، ومن أشهر أعمالها مسرحية "العيال كبرت"، وهي "آخر فرد" في العائلة بعد رحيل جميع أبطال المسرحية.

 

كان سعيد صالح سببًا في الصلح بينها ووالدها أثناء عرض المسرحية، ولولا موقفه هذا كان يمكن أن يطول الخلاف مع والدها.

رشا سامى العدل سامي العدل الفيسبوك سعيد صالح العيال كبرت

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