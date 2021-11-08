مع انتشار متحور هيهي.. الصين تسجل ارتفاع بإصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل الصين 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 65 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 24 قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 46 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 456 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 97823، مع عدم تغيير عدد وفيات عند 4636.

وفي ظل الانتشار الواسع لكورونا ومتحور دلتا ظهر متحور جديد يدعى متحور هيهي الأمر الذي زاد من قلق وخوف المواطنين من ازدياد حدة الفيروس وتحوراته.