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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع انتشار متحور هيهي.. الصين تسجل ارتفاع بإصابات كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل الصين 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 65 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 24 قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة.

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هل فيروس هيهي في مصر.. عوض تاج الدين يرد

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شديد الانتشار.. هل يهدد متحور "هيهي" الجديد لـ كورونا العالم؟ ..فيديو

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 46 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 456 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 97823، مع عدم تغيير عدد وفيات عند 4636.

وفي ظل الانتشار الواسع لكورونا ومتحور دلتا ظهر متحور جديد يدعى متحور هيهي الأمر الذي زاد من قلق وخوف المواطنين من ازدياد حدة الفيروس وتحوراته.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصين كورونا في الصين لجنة الصحة الوطنية الصينية

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