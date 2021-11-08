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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحتفل بالذكرى السابعة لتولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز

يحتفي الشعب السعودي، اليوم الإثنين، بالذكرى السابعة لتولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، كسابع ملوك المملكة العربية السعودية منذ توحيدها عام 1932.

وتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء وقادة العالم بمناسبة مرور سبع سنوات على تولي مقاليد الحكم.

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وهنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، العاهل السعودي بهذه المناسبة، حيث أشاد خلال الاتصال بالأواصر الأخوية والتاريخية التي ترتكز عليها العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، معبرا عن بالغ الإشادة بما تشهده المملكة في عهده من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات.

فيما هنأ ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بهذه المناسبة أيضا.

كما أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتهنئته بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه خادم الحرمين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء.

فيما هنأ ولي العهد البحريني  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، العاهل السعودي أيضا بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

 

 

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