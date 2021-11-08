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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| منة عرفة تنفصل عن زوجها.. والدولار بـ 15.65جنيه للشراء

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما
أعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن  انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

الصحة: تسجيل 903 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 711 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283225 حتى اليوم.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 8- 11- 2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.
 

حالة طقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 نوفمبر

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، نهارا - مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء - معتدل على السواحل الشمالية - حار على جنوب البلاد - حالة الطقس ليلا - لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

السعودية تحتفل بالذكرى السابعة لتولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم

يحتفي الشعب السعودي، اليوم الإثنين، بالذكرى السابعة لتولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، كسابع ملوك المملكة العربية السعودية منذ توحيدها عام 1932.

آخر تطورات مصير كهربا فى الأهلي

 كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات جدية بشأن مصير محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كان بيشتري شريحة محمول.. ضبط مسن أدخل دابة على شريط السكة الحديد بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع الفيديو الذى تم تداوله بين العاملين بمحطة سكة حديد أشمون الفرعية بمحافظة المنوفية والذى يتضمن قيام أحد الأشخاص يمتطى دابة "حمار" على رصيف المحطة.

في الأرض الزراعية.. صبيان يخطفان طفلة ويتناوبان اغتصابها بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الصبية باستدراج طفلة وحملها والانصراف من أمام منزلها بمحافظة سوهاج .





 

 

منة عرفة أجواء الطقس كورونا الدولار درجات الحرارة

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