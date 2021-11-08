أخبار الرياضة| آخر تطورات مصير كهربا فى الأهلي.. سر فشل مفاوضات بيراميدز مع الأهلي لضم ناصر ماهر.. شروط الخطيب لتجديد عقد موسيماني

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن الشأن الرياضي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات جدية بشأن مصير محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

قال هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، إن مرحلة الضغط التي كان يعاني منها لاعبه رمضان صبحي بعد انتقاله من الأهلي انتهت، مشيرا إلى ان مفاوضات ضم ناصر ماهر من الأهلي فشلت بسبب المقابل المادي.

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وضع شروطا؛ لتجديد التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

قال الإعلامي مجدي عبد الغني، إن مسئولي النادي الأهلي قرروا عقد جلسة مهمة مع الدولي التونسي علي معلول عقب فترة التوقف الدولي الحالية من أجل حسم ملف التجديد للنادي وإعلان إتمام التجديد بشكل رسمي.