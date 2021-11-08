اليوم.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس

ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأولمبي الأول، بقيادة شوقى غريب المدير الفني، اليوم، الإثنين، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وقال شوقي غريب فى تصريحات خاصة لصدى البلد: “اليوم الاثنين ينطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لأولمبياد باريس”.

أضاف: نستهدف من التجمع الأول للاعبي المنتخب الأولمبي التعرف على العناصر الجديدة ومحاولة تخقسي المزيد من الانسجام.



استطرد: المعسكر التدريبي الأول يستهدف التعرف على كافة اللاعبين خاصة وأنه سيتم اختيار عناصر جديدة تنضم لأول مرة إلى صفوف أوليمبي الفراعنة.



كان شوقى غريب قد كشف لصدى البلد فى وقت سابق عن مشاركة المنتخب الأولمبي فى كأس العرب التى غالبا سوف تقام فى شهر مارس المقبل.

كما كشف شوقي غريب عن مشاركة منتخب مصر الأوليمبي فى بطولة شمال أفريقيا المقرر اقامتهما فى شهر ديسمبر القادم فى مدينة بنغازي بليبيا.



أضاف : الوقت ضيق وأول مشاركة رسمية فى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة فى شهر اكتوبر عام ٢٠٢٣.

و اختتم شوقى غريب حديثه قائلا: جاري الاتفاق على خوض مباراتين خلال شهر يناير المقبل أمام أحد المنتخبات القوية.