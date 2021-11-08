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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنت فين نسختك يا مدام ؟..عواطف حلمى تكشف عن موقف سعاد عبد الله أول يوم تصوير

سعاد عبد الله -
سعاد عبد الله - عواطف حلمى

كشفت الفنانة عواطف حلمى عن موقف جمعها بنجمة الخليج سعاد عبد الله خلال تصويرهما المسلسل الكويتى “ فضة قلبها أبيض ”.

وتابعت عواطف حلمى فى تصريحات مصورة لـ صدى البلد ، حيث جمعنى أول مشهد معها وجدت انها تسالنى عن نسخة السيناريو الخاصة ، خاصة وانها لم تجدها معها كباقى الممثلين . 

واضافت عواطف حلمى قائلة : وجدت الفنانة سعاد عبد الله تسالتنى “ فين نسختك يامدام ” ، فقلت لها اننى تركتها فى المنزل ، وحين سألتنى عن السبب وكيف سأقوم باداء المشهد ، قلت لها ان حفظت الدور بأكمله " .

وتستكمل عواطف حلمى حديثها : حين أقوم باداء شخصية داخل عمل درامى احرص على حفظ المشاهد كاملة قبل الذهاب الى التصوير ، ولا أحتاج الى النشخة فالحوار باكلمه يكون قد خفر فى ذهنى " .

تصريحات سابقة :

وأكدت الفنانة القديرة عواطف حلمى انها حصلت على أدوار تمثيلية أكبر فى دولة الكويت ، خاصة مسلسل فضة قلبها أبيض والذى منحها مساحة أكبر لاظهار قدراتها كممثلة .

وتابعت الفنانة عواطف حلمى فى تصريحات  مصورة سابقة لـ صدى البلد ، لعل القائمين على الصناعة الفنية فى الكويت وثقوا فى قدراتي الفنية ومنحوني أدوار أكبر ، وابرزها دور ى فى مسلسل وفضة قلبها أبيض والذى كان به مساحة أكبر حتى أضحك المشاهد أو ابكيه .

وتضيف عواطف حلمى قائلة : شعب الكويت حين يزوزن  مصر بيشلونى من على الارض ، فدائماً ما أصادفهم أمام مبنى ماسيبرو ويكون الاحتفاء بى كبير بسبب هذا العمل ، الذى شاركت فى بطولته الفنانة سعاد عبد الله .

عواطف حلمى: الشعب الكويتي بيشيلني من علي الأرض ومنحونى مساحات تمثيلية أكبر

عواطف حلمى عن النجمات اللاتي يحرمن الفن بعد الحجاب: مش فاهمين |فيديو

وكانت قد كشفت الفنانة القديرة عواطف حلمى عن رأيها  فى الفنانات اللاتي يرتدين الحجاب ويحرمن الفن .

وتابعت عواطف حلمى فى تصريحات مصورة لـ صدى البلد ، ان هؤلاء يقولون تلك الكلمات عن غير فهم ، لان الله ينظر الى قلوب العباد .

وأضافت عواطف حلمى ، الله ينظر الينا من خلال قلوبنا وليس مظهرنا ، لذا من الممكن ان تكون الفنانة الغير محجبة أفضل عند الله بسبب أعالمها الصالحة .

كانت قد كشفت الفنانة القديرة عواطف حلمى عن تفاصيل ارتدائها الحجاب منذ ما يزيد عن 40 عاماً ، وذلك فى حوار مسجل مع موقع صدى البلد .

قالت عواطف حلمى، قررت ارتداء الحجاب بعد أوائل الثمانينيات وذلك بعد إدائي العمرة  ، وعلى الرغم من تحذير البعض لى بان هذا الأمر من الممكن ان يؤثر على عملي الا اننى لم الفت الى تلك الاقاويل .

وتابعت عواطف حلمى حديثها: “قالولى لو  لبستي الحجاب مش هتشتغلى ، ولكنى أصرت على ذلك، وبالفعل واجهت بعد العقبات، الا ان هذا الأمر لم يستمر طويلاً”.

وأضافت عواطف حلمى: اصبت بحساسية لذا لا أستطيع ارتداء الحجاب بالشكل الكامل وأكتفى بوضع “ التربون ” حالياً .

وفي حوارها مع موقع “صدى البلد”، كشفت عواطف حلمي الكثير من التفاصيل حول مشوارها الفنى، وأنه رغم قلة علاقاتها داخل الوسط الفني إلا أنها تحظى بترشيحات لأعمال فنية مهمة خصوصا في الفترة الأخيرة.

وأكدت عواطف حلمي فى تصريحات مصورة لـ موقع صدى البلد، أنها سعيدة بما حققته خلال مشوارها الفنى، سواء من حيث عدد الأعمال أو مساحتها .

وأضافت عوطف حلمي: “حين يسند لى دور وإن كانت مساحته ليست كبيرة أقدمه على أكمل وجه، والجمهور يقدر هذا الأمر، وأكبر مثال على ذلك أن الجمهور من كل الدول العربية يتذكر حتى الآن دورى فى فيلم “هذا الزمان”، فحين أسافر خارج مصر يثنون على هذا الدور”.

وقالت عواطف حلمي: “أنا مقدرة فى بلدى من قبل الجمهور، ولكنى غير موجودة على الساحة بالنسبة للمخرجين وصناع الأعمال الفنية وهذا أمر طبيعى، لأننى لا أملك علاقات إجتماعية”.

وتابعت: “بالتأكيد العلاقات الاجتماعية والسعى أمر صحى، فلابد أن يعرفنى المخرج بشكل شخصى حتى يتثنى له ترشيحى للدور”.

وأردفت عواطف حلمي: “لما بعوز شغل بصلى وأعيط لـ ربنا، ودائماً ما يستجيب دعائى وأجد بعدها تليفون من جهة إنتاج تطلب منى الحضور لأداء شخصية فى عمل درامى”.

 

 

 

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