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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى 6 معلومات.. ما هو معرض أسوان الثانى للكتاب

معرض الكتاب بأسوان
معرض الكتاب بأسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية ، والتى تحتوى على العديد من المقومات التى أهلتها بأن تكون دائماً فى مقدمة محافظات الجمهورية لتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية والجامعية المختلفة .


ونلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " للقراء على أبرز الفعاليات الثقافية التى تم تنظيمها على أرض الذهب والمتمثلة فى معرض أسوان الثانى للكتاب .


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وفى السطور التالية يمكنك أن تتعرف فى 6 معلومات على معرض أسوان الثانى للكتاب :


1- يقام معرض أسوان الثانى فى الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجارى بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل.


2- يضم المعرض 11 ألف كتاب ، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة للمواطنين تبدأ من جنيه إلى 20 جنيهاً فقط.


3- يقام على هامش معرض الكتاب تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والتى تتنوع ما بين أمسيات شعرية وعروض فنية وندوات وصالونات ثقافية وكورال وورش ومعارض صغيرة للأطفال .


4- محافظ أسوان اللواء أشرف عطية يشيد بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وأيضاً الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة أسوان لإقامة مثل هذه المعارض .


5- يساهم المعرض فى إثراء المنتج الفكرى والثقافى بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع الأسوانى بما يحقق معه زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية على الوجه الأكمل.

6- تقدم المحافظة كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام على هامش إفتتاح معرض الكتاب من أجل تنمية الوعى والمضمون الإبداعى لدى الفئات العمرية المختلفة من خلال تقديم الخدمات الفكرية والفنية لأكبر شريحة من أبناء أسوان ، وإطلاعهم على الجديد فى العلوم والأداب والفنون المتنوعة. 


وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أحمد شعبان نائب المحافظ بعقد الإجتماع الثالث لبرنامج إدارة المياه بصعيد مصر المدعم من الوكالة السويسرية لتحسين مياه الشرب بمناطق شرق أسوان وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة مديحة عفيفى مدير المشروع السويسرى ، بالإضافة إلى مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف.


وأشاد اللواء أشرف عطية بمختلف الجهود المبذولة لإنجاح مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان سواء فى تنفيذ مشروع دعم الشبكات والمحطات أو فى المكونات الأخرى المتعلقة برفع الوعى والحوكمة والإدارة الرشيدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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