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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 18.. محافظ أسوان يتابع إزالة 39 حالة تعد بإدفو

جانب من أعمال إزالة
جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود حملة إزالة التعديات بقرية الرمادى بحرى التابعة لمركز إدفو والتي تأتى ضمن فعاليات الموجه الـ 18.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث استهدفت الحملة تنفيذ 27 قرار إزالة على أراضى مبانى وزراعية بمساحة 6 ألاف و 32 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ 12 قرار إزالة على منشآت الرى من ترع ومصارف مائية وذلك وسط مشاركة من قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية .

ومن جانبه، أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فهناك تنسيق متواصل مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة التعديات سواء كانت على أراضى زراعية أو مبانى أو غيرها ، لافتاً إلى أن الحملة التي تم تنظيمها بقرية الرمادى بحرى استهدفت تنفيذ 12 قرار لإزالة التعديات على مبانى بمساحة 5 ألاف و 660 م2 ، بجانب عدد 2 قرار للإزالة على الأراضى الزراعية بمساحة 180 م2 ، فضلاً عن تنفيذ 13 قرار لإزالة محلات تجارية بمساحة 192 م2 .

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وكان قد ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة إلهام إبراهيم رئيس العلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، وتناول اللقاء الحديث عن إقامة الأولمبياد القومى في العلوم والفنون والأداب والموسيقى وريادة الأعمال والسياحة والأثار من خلال منهجية متكاملة وتدريب ، ثم تقييم داخل المدارس يتم تنفيذه على أرض الواقع .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية ممارسة الطلاب داخل المدارس للأنشطة المتنوعة ضمن العناصر الأساسية للعملية التعليمية لتنمية المهارات وإبراز المواهب والمبتكرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون التعليم طبقاً لمعايير وجودة عالية تواكب التطور التكنولوجى والعلمى ، لافتاً إلى أن محافظة أسوان تزخر بالتنوع التراثى والثقافى في الفنون والأنشطة ، بالإضافة إلى المبدعيين بمختلف الفئات والأعمار السنية وهو الذى يؤكده فوز طلاب المحافظة بالمراكز الأولي في المسابقات التي تتم على مستوى الجمهورية .

ومن جانبها أوضحت إلهام إبراهيم بأنه تنفيذاً لتكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فإنه تم إختيار محافظة أسوان ضمن المحافظات الرائدة لإطلاق مبادرة " الأولمبياد القومى " والتي ستتم في مرحلة التعليم الأساسى بالتعاون مع الجامعات والفنانين المصريين على مستوى المدارس ، ثم الإدارات التعليمية ، ثم المديريات لتكون على مستوى الجمهورية للمنافسة بعد ذلك على المستوى القارى والإقليمى .

 

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