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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف وحدة حياة كريمة بمتابعة تنفيذ المشروعات

مشروعات مبادرة حياة
مشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق وحدة حياة كريمة بالمرور الميدانى لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو والتي تضم 9 نجوع وتابع ، وتخدم نحو  14 ألف نسمة .

 وقامت اللجنة بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء وحدة الإسعاف ، وكذا مشروع إنشاء مجمع الخدمات ، بجانب مشروع الصرف الصحى والذى شهد تنفيذ 16 كم من أعمال الشبكات من إجمالي 44 كم مستهدفه ، فيما جارى العمل فى مشروع إنشاء محطة المعالجة ، بينما تم الانتهاء بنسبة 90 % من مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بالقرية ، وجارى استكمال غرف المحابس.

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كما تابعت اللجنة ميدانياً الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب القرية والذى يضم المبنى الإدارى والملعب الخماسى ، بالإضافة إلى إنشاء سور حول الملعب القانونى.

 وفى نهاية المرور الميدانى نقل فريق وحدة حياة كريمة شكر وتحيات محافظ أسوان لجميع العاملين بكافة المشروعات بقطاعات العمل المختلفة ، بجانب التوجيه بضرورة الالتزام بوسائل الأمان وتوفير الحراسات الدائمة بأماكن المشروعات للحفاظ على المستلزمات المستخدمة في تنفيذ الأعمال ، بالإضافة إلى توجيه الشركات المنفذة أيضاً بضرورة وضع البانر الخاص بكل مشروع موضح عليه البيانات المتعلقة بها للتعريف بالجهود والإنجازات التي ستتحقق وتعود بالنفع على أهالى القرى المستهدفة .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود حملة إزالة التعديات بقرية الرمادى بحرى التابعة لمركز إدفو والتي تأتى ضمن فعاليات الموجه الـ 18 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث استهدفت الحملة تنفيذ 27 قرار إزالة على أراضى مبانى وزراعية بمساحة 6 ألاف و 32 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ 12 قرار إزالة على منشآت الرى من ترع ومصارف مائية وذلك وسط مشاركة من قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية .

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فهناك تنسيق متواصل مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة التعديات سواء كانت على أراضى زراعية أو مبانى أو غيرها ، لافتاً إلى أن الحملة التي تم تنظيمها بقرية الرمادى بحرى استهدفت تنفيذ 12 قرار لإزالة التعديات على مبانى بمساحة 5 ألاف و 660 م2 ، بجانب عدد 2 قرار للإزالة على الأراضى الزراعية بمساحة 180 م2 ، فضلاً عن تنفيذ 13 قرار لإزالة محلات تجارية بمساحة 192 م2 .

مشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان
مشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان
مشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان
مشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان
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