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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. إطلاق مساحة شاعر المليون الحوارية على تويتر

لجنة تحكيم مسابقة
لجنة تحكيم مسابقة شاعر المليون

تنطلق مساء اليوم الإثنين "مساحة شاعر المليون الحوارية" على تويتر، والتي سيتم خلالها الحديث عن جولة مقابلات الشعراء في دولة الكويت ضمن فعاليات مسابقة شارع المليوم التي تنظمها لجنة المهرجانات في ابو ظبي. يدير الحوار فيها عارف عمر مدير الإعداد والمحتوى في برنامج ومسابقة شاعر المليون بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية ونخبة من شعراء وإعلاميي الوطن العربي.

كما سيكون جمهور الشعر على موعد غدا الثلاثاء مع ثاني الحلقات التسجيلية من برنامج ومسابقة "شاعر المليون" بموسمه العاشر، والتي تتضمن مقابلات شعراء من دولة الكويت مع أعضاء لجنة التحكيم.

وتسلط الحلقة الضوء على جولة لجنة التحكيم في دولة الكويت، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، والتي شهدت إجازات متميزة حظي بها العديد من شعراء الشعر النبطي ، والمزيد من تفاصيل وكواليس تصوير المقابلات التي استمرت على مدار يومين.

وقال أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، خلال جولة مقابلات شعراء الكويت، إن مشاركات الشعراء كانت مختلفة من حيث النوع ومن حيث الكيف، وفيها مستويات جميلة، وشعراء يشاركون لأول مرة، وشعراء شاركوا في مواسم سابقة، وأن هناك من هو المتمكن وصاحب التجربة القوية في الشعر والقصيدة التي تحتوي على كثير من الفنون و المستوى الرفيع.

وأكدوا ‏أن محطة الكويت دائمًا من المحطات المميزة في مستويات الشعراء، وأن الكويت مُصدرة النجوم وهذا واقع عاشه جمهور الشعر النبطي في النسخ التسع الماضية، وأنهم يؤكدون في النسخة العاشرة أحقيتهم في التميز، ورغم صغر سن المشاركين إلى أن هناك مستويات فاقت التوقعات.

 

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