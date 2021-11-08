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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس طفلين اختطفا رضيعة وقتلاها في سوهاج

أرشيفية
أرشيفية

قررت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حبس الطفلين المتهمين بخطف وقتل الرضيعة "نداء" التي لم تبلغ من العُمر سوى عامين، وإلقائها ببئر مياه بدائرة نجع السايح التابع لقرية بني حميل دائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة الطفلة(نداء أحمد - عامين - تُقيم بنجع السايح بقرية بني حميل بمركز البلينا)، ببئر مياه مجاور لإحدى تُرع "السايح" دائرة المركز.

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وبتفريغ كاميرات المراقبة بمنزل أسرة الطفلة التي لم يمر سوى ثلاثة أيام على فِطامها قبل اختفاءها، وتبين اصطحاب طفل لم يبلغ من العُمر سوى ثمانية سنوات، للمجني عليها وقت اختفائها يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الثامنة صباحًا من أمام منزلها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهم (علي - 8 سنوات)، وطفل أخر أقنعه بهذا الفعل المُشين (إسلام - 12 سنة)، وبمواجهتهما اعترفا بانهما استدرجا الرضيعة بقصد اغتصابها، تقليدًا لما يُشاهدانه بالافلام الجنسية عبر الإنترنت لكنهما خشيا افتضاح أمرهما والقيا بها في الترعة المجاورة لمنزلها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج حبس السايح الرضيعة نداء

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