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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نحتاج مليون وظيفة سنوياً.. وزير المالية: نستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة ٥٠٪؜ من الناتج الكلي

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن معدل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تبلغ نحو ٣٠٪؜ من الناتج الكلى، وهناك خطة لمشاركة القطاع الخاص بنسبة ٥٠٪؜ خلال الثلاث سنوات القادمة.

 

وأضاف "معيط" خلال كلمته في لقاء مع جمعية رجال الأعمال،  أن الخطة سيتم تنفيذها بشكل سنوي، وذلك برفع النسبة ٧٪؜ سنويا، وسيتم ذلك بناءا على دراسات.

 

وأضاف الوزير، أن ذلك سيتم من خلال الطرح في البورصة، ونقل ملكية الدولة للعامة من خلال الطرح، وايضا تحديد واضح لقطاعات تكون مسئولية القطاع الخاص.

 

وأوضح أن الدولة تحتاج لتخليق مليون وظيفة جديدة كل عام، ولكن ذلك يصعب على الحكومة، ومن ثم فإن القطاع الخاص هو القادر على ذلك خلال الوقت الحالي.

 

وأكد أن مصر بات لها مصداقية أمام العالم، بعد الالتزام والوفاء بالتعهدات الدولية، أمام البنك الدولي، بالإضافة للأداء الجيد للاقتصاد خلال السنوات الماضية، توازيا مع المشروعات القومية الكبرى.

 

وأشار  معيط خلال كلمته، إلى أن ما قامت به مصر جعلها تسير أسرع من المشكلات، بل وقمنا بحل العديد من المشكلات من جذورها، وقمنا بذلك بالفعل وانجزنا الكثير رغم الصعاب.

 

وأختتم وزير المالية كلمته، أنه للأسف عاني الجميع من جائحة كورونا، وهي أزمات ليس لنا فيها يد، ويتوجب علينا مواجهتها.

وزير المالية المالية محمد معيط رجال الأعمال وزارة المالية

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