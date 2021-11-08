بعد تصريحات المتحدث العسكري.. أحمد موسى يكشف أمرا مهما منذ 2013

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم القوات المتحدثة، قائلا "مصر وجهت ضربة قوية جدا، وهى ضربة معلم".



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المتحدث العسكري يفاجئ الجميع بتصريح هام بشأن زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح بعد تعديل الاتفاقية الأمنية مع الجانب الإسرائيلي.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر عدلت الاتفاقية لصالح الأمن القومي المصري، مصر بلد قوية ومستقلة وموجودة في كل مكان.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن منذ عام 2013 وقوات الجيش موجودة في رفح بقوة عالية وبمروحيات الأباتشي والقوات المسلحة على أعلى مستوى.



فيما أعلن العقيد أركان غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أن اللجنة العسكرية المشتركة نجحت بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي فى تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان له أن ذلك يأتي فى إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.



كما يأتي ذلك فى ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمرارا لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.