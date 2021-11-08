وزير الاتصالات: الدولة رصدت 1.1 مليار جنيه لتدريب الشباب هذا العام.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه منذ 3 أعوام كانت مصر تدرب 4 آلاف شاب في العام، وارتفع العدد هذا العام إلى 200 ألف شاب، أي أن الوزارة رفعت عدد المتدربين 50 ضعفا.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية المحور"، أن الدولة كانت تنفق 50 مليون جنيه على التدريب، ولكن هذا العام تم رصد 1.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22 ضعفا.

وتابع وزير الاتصالات، أن الوزارة تتيح دورات تدريبية كاملة على الإنترنت للشباب، مؤكدا أن هناك أكثر من هيئة تشارك في الدورات التدريبية التي تطلقها الوزارة.

جامعة مصر المعلوماتية

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه لدينا أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي جامعة مصر المعلوماتية ، مؤكدا أننا قمنا بعمل شراكة مع جامعة أمريكية تعتبر من أفضل 5 جامعات أمريكية في مجال الحاسبات.