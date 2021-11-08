جامعة عين شمس.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب.. وآخر موعد لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الأول بـ كلية الزراعة

_ 18 نوفمبر.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب

_ 11 نوفمبر.. آخر موعد لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الأول بكلية الزراعة

_ بنات عين شمس تعلن شروط المشاركة بمسابقة "الإبداع في البحث العلمي"



أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، اعتباراً من التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ١٨ نوفمبر الجاري.

وأصدر د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب و د. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و محمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

تجرى أعمال سحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح الخميس الموافق ١٨ نوفمبر وحتى الساعة الثانية ظهرا.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية في الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ، ثم تلقى طلبات الطعون في اليوم التالي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ، ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ ، على أن تعلن الكشوف النهائية في تمام الثانية عشر من ظهر الأربعاء الموافق ٢٤ نوفمبر.

ويتم فتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ من نوفمبر .

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات وفرز وإعلان النتائج إعتباراً من الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر و تجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي.

ثم في ٣٠ من نوفمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الكليات و يليها يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم.

ويختتم الجدول الزمني يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة و رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.

ويراعى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كوفيد- ١٩، على أن يقوم الطلاب بتقديم ما يفيد تلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن اخر موعد لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الأول قبل يوم 11 نوفمبر 2021 وسداد المصروفات على موقع ums.asu.edu.eg .

وأضاف عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، إن لجنة التكافل الاجتماعي ستفتح باب التقدم لدعم الأدوات والمستلزمات الدراسية للعام الجامعي الجديد (بالطو -أدوات معامل -أدوات هندسية".



وأشار الدكتور أحمد خلال تصريحاته لـ “صدى البلد ” إلى موعد فتح باب الدعم وذلك اعتبارا من 1- 16 نوفمير 2021، وعلي الطلاب الراغبين سرعه التوجه لإدراة رعاية الشباب .

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية كثفت استعدادها للعام الدراسي بحزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.



وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية تستقبل أكثر من 300 طالب يوميا ، في مركز تلقي اللقاح ، ويتم ذلك من خلال حملة جامعة عين شمس لتلاقي جميع طلابها بلقاح كورونا .

وأوضح كلية الزراعة جامعة عين شمس، ، أن الكلية قد أوشكت على الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب بلقاح كورونا، حسب توجيهات رئيس جامعة عين شمس، والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب في أسرع وقت .

وتابع عميد كلية زراعة ، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء كافة الطلاب الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن التعليمات التي يجب أن يتبعها الطلاب أثناء تواجدهم داخل حرم الكلية هي التزام جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية وأثناء التواجد في الكلية.

وأشار إلي ضرورة التزام الجميع بحضور المحاضرات كلٌ في مجموعته وعدم الحضور في غير الأيام المحددة بالجداول المعلنة، وسوف تتخذ الكلية ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق ذلك.

ونوه عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أنه سوف يتم رفع محاضرات كل فرقة يوميا حسب الجداول المعلنة على منصة التعلم الإلكتروني للكلية بالإضافة إلي متابعة الصفحة الرسمية للكلية على الفيس بوك.

قال الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن اللجنة العلمية بالكلية تعلن مسابقة في الأبحاث العلمية والأدبية والاختراعات لطالبات الأقسام العلمية والأدبية تحت عنوان الإبداع في البحث العلمي.

وأشارت الدكتورة أميرة إلى أن المسابقة بإشراف عضو من هيئة التدريس وهيئة معاونة ويتم منح جوائز مالية للمتسابقات الفائزات وجوائز عينية لجميع الطالبات المشاركات، لافتا إلى أنه يمكن للطالبات المشاركة من خلال التوجه لمقر اللجنة العلمية بالكلية علي ان يتم استلام الأبحاث في موعد أقصاه 1 يونيو 2022.

وأوضحت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، شروط المسابقة وهي كالآتي:

_ فكرة بحث علمي او ادبي مبتكرة مصحوبة بالعرض والمناقشة

_بحث علمي او ادبي ويقدم ورقي وعرض

_أن تكون افكار الاختراعات علمية هامة تساهم في خدمة المجتمع .

_المستوي الاول من الممكن أن يشارك بفكرة بحث للعرض لاكتساب خبرة