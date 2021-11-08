التعليم العالي تكشف الموعد النهائي لمنع غير الملقحين من دخول الجامعة.. فيديو

قال حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي ، إنه بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة ازمه كورونا والتي تنص بوضوح على أنه بدءا من يوم 15/ 11 لن يسمح بدخول الطلاب أو أعضاء التدريس الغير ملقحين باللقاح كورونا .

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، أن الجامعات الحكومية والخاصة بهم 61 مركز لتلقي لقاح كورونا بالإضافة إلي الـ2000 مركز الذى توفرهم وزارة الصحة والسكان في مختلف محافظات الجمهورية .

وأوضح عبد الغفار ، إن الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا عليهم إحضار تحليل pcr كل أسبوع ، مؤكدا أن نسب الحاصلين علي تطعيم تختلف من جامعة إلي أخري وهناك جامعات وصلت نسبة الملقحين بها اعلي من 90% .