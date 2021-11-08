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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي تكشف الموعد النهائي لمنع غير الملقحين من دخول الجامعة.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي ، إنه بدأ  العد التنازلي لتنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة ازمه كورونا والتي تنص بوضوح على أنه بدءا من يوم 15/ 11 لن يسمح بدخول الطلاب أو أعضاء التدريس الغير ملقحين باللقاح كورونا .

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، أن الجامعات الحكومية والخاصة بهم 61 مركز لتلقي لقاح كورونا بالإضافة إلي الـ2000 مركز الذى توفرهم وزارة الصحة والسكان في مختلف محافظات الجمهورية .

وأوضح عبد الغفار ، إن الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا عليهم إحضار تحليل pcr كل أسبوع ، مؤكدا أن نسب الحاصلين علي تطعيم تختلف من جامعة إلي أخري وهناك جامعات وصلت نسبة الملقحين بها اعلي من 90% .

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