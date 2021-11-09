شبانة: مصطفى محمد المهاجم الأول في المنتخب ومروان الرابع

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفضيل المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لـ مصطفى محمد بدلًا من محمد شريف في هجوم المنتخب المصري خلال مواجهتي أنجولا والجابون.



وأكد شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني رتب المهاجمين في المنتخب حسب قناعاته للفترة التي تابع فيها جميع اللاعبين.



وشدد شبانة على أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي جاء في الترتيب الأول مما يعنى أنه سيكون الرهان الأكبر لهجوم المنتخب في مباراة أنجولا المقبلة.



وأضاف شبانة أن محمد شريف يأتي ثانيا في الترتيب وحسب سير المباراة سيكون له دور في مباراتي أنجولا والجابون، وأحمد ياسر ريان هو المهاجم الثالث ومروان حمدي هو المهاجم الرابع.