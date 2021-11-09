مروان خوري وفايا يونان يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية

يواصل ماراثون مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال 30 لتنقضى الأمسية الثامنة من ليالى الطرب وتحمل نسمات فنية من جبال الشام حيث شهد مسرح النافورة ملامح من الهامات متعدد المواهب النجم اللبنانى مروان خورى الذى قدم تحية لمصر.

وأكد أنها قبلة الفنانين ثم تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بنخبة من اعماله الخاصة منها (يا رب ، مهلا على قلبى ، أكبر انانى ، كل القصايد ، حط النقط ، لو ، قصر الشوق ، كمل حياتك ، الدلعونا ، بتمون ، مغرم الى جانب باقة من اعمال زمن الفن الجميل الطرب منها هوا يا هوا ، هان الود) .

قبله وجهت السورية فايا يونان التحية للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقدمت الشكر للدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والقائمين على المهرجان ، وبصوت دافئ لامست مشاعر الجمهور بعدد من اعمالها منها غن ، مثل اليوم ، يا ليته يعلم ، يا قاتلي ، فى الطريق إليك ، أحب يديك الى جانب يا زهرة فى خيالي لفريد الاطرش ، وحياتك يا حبيبى لسيد مكاوى ووحشتنى لسعاد محمد .

كما طوع الدكتور ماجد سرور الة القانون لعزف مؤلفة غربية كلاسيكية ( تشاردس ) للموسيقار الإيطالى فيتوريو مونتي ولحن اغنية عيناك ليال صيفية للراحل الدكتور جمال سلامة .

واقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة سداسى شرارة بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة تضمن مختارات من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة .

وشهد مسرح اوبرا دمنهور حفلا فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى بمشاركة المطربين محمود عبد الحميد ، عصام محمود ، ريم حمدى ، سمية وجدى ، عبير أمين و تامر عبد النبي .

كما قدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لكورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام ضم مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.