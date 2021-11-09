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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 1500 لاعب للكيو.. منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة |صور

منطقة الشرقية للكاراتيه
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة

عقدت منطقة الشرقية للكاراتيه، اختبارات ترقي الأحزمة باللجنة العامة بالصالة المغطاة باستاد جامعة الزقازيق بمشاركة أكثر من 1500 لاعب للكيو، و25 لاعبًا للحزام الأسود "الناشئين"، وأكثر من 150 لاعبًا للحزام الأسود دان.

 

يأتي هذا بحضور كل من الدكتور محمد سعيد أبوالنور، رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه، والمهندس محمد الغمرى نائب رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه، والكابتن أسامة البدري المدير التنفيذى لمنطقة الشرقية للكاراتيه، وعلى هانى المدير المالى لمنطقة الشرقية للكاراتيه، والكابتن أحمد محمد خليل رئيس لجنة التنظيم، وحضور مميز للكابتن محمد الشافعى رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه سابقاً.

 

بالإضافة إلى خبراء لعبة الكاراتيه اللواء عاطف السيد، الخبير بالاتحاد المصرى للكاراتيه ورئيس منطقة الشرقية للكاراتيه سابقًا، والكابتن حسنى جبر الخبير بالاتحاد المصرى للكاراتيه، الكابتن إبراهيم المشد الخبير بالاتحاد المصرى للكاراتيه ونائب رئيس منطقة الغربية، والكابتن محمد الخلفاوى الخبير بالاتحاد المصرى للكاراتيه.

 

في نفس السياق تم عقد اختبارات ترقي الأحزمة بعدد من الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات الخاصة بجميع أنحاء المحافظة كان آخرها عقد اختبار ترقي الأحزمة بأكاديمية على الزغبي للكاراتيه بشلشلمون بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة بمختلف ألوان الأحزمة بحضور الكابتن محمود حمودة، الخبير الدولي بالاتحاد المصري للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي للجنة العليا للمدربين، وعلى هانى المدير المالى لمنطقة الشرقية للكاراتيه.

منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (24)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (24)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (6)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (6)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (14)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (14)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (17)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (17)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (3)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (3)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (21)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (21)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (20)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (20)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (1)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (1)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (2)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (2)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (4)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (4)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (5)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (5)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (7)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (7)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (8)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (8)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (9)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (9)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (10)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (10)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (12)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (12)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (13)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (13)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (15)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (15)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (16)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (16)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (19)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (19)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (23)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (23)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (22)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (22)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (25)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (25)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (26)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (26)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (27)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (27)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (28)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (28)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (29)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (29)
منطقة الشرقية للكاراتيه اختبارات ترقي الأحزمة 0
منطقة الشرقية للكاراتيه اختبارات ترقي الأحزمة 0
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (30)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (30)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (11)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (11)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (1)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (1)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (2)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (2)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (3)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (3)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (4)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (4)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (5)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (5)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (6)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (6)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (7)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (7)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (9)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (9)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (8)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (8)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (10)
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة (10)
منطقة الشرقية للكاراتيه الاتحاد المصري للكاراتيه اختبارات ترقي الأحزمة ترقي الأحزمة جامعة الزقازيق الصالة المغطاة

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