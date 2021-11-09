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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة تلتقي ممثلي الدائرة الرسمية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

صدى البلد

 

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، ممثلي الدائرة الرسمية للاطفال والشباب فى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، للتعرف على أنشطتهم وجهودهم في دعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ من خلال دمج الشباب والأطفال.

تعرفت الوزيرة من الشباب على مهمتهم خلال مؤتمر المناخ الحالي COP26، حيث يتم تقسيم المشاركين إلى ما يقرب من ٢٠ مجموعة عمل تتابع أنشطة المؤتمر المختلفة وخاصة مفاوضات تمويل التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إلى جانب الموضوعات الجانبية الأخرى كدمج النوع وحقوق الإنسان والطاقة المتجددة.

وأكد ممثلى دائرة الشباب أن أنشطتهم تمتد في الفترات البينية لمؤتمر المناخ، معربين عن تحمسهم للعمل مع الجانب المصري بعد انتهاء أعمال مؤتمر جلاسكو.

كما تناول اللقاء مؤتمر الشباب COY الذي يتم تنظيمه ضمن الفعاليات الأولى لمؤتمر المناخ، وكيفية تنظيمه والآلية المتبعة في اختيار المشاركين، والموضوعات المزمع مناقشتها في مؤتمر الشباب COY17، والمشاركة المصرية فيه سواء بممثلين عن شباب مصر ودعم الموضوعات المطروحة.

وأعربت وزيرة البيئة عن تحمسها للإطلاع على ما سيقدمه لها الشباب من مقترحات ومشاركات وتوقعات لمؤتمر المناخ القادم COP27، والموضوعات التي يمكن طرحها في مؤتمر الشباب COY السابق له.

وزيرة البيئة الدائرة الرسمية للاطفال والشباب اتفاقية الأمم المتحدة تغير المناخ

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