عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. إصلاح هبوط أرضي بشارع الطاقة بمدينة نصر استجابة لرواد السوشيال ميديا

اثناء إصلاح الهبوط
اثناء إصلاح الهبوط الأرضي

فى استجابة سريعة لما نشر عبر السوشيال ميديا ، قامت الأجهزة المعنية التابعة لحي شرق مدينة نصر اصلاح هبوط أرضي تعرض له شارع الطاقة فى مدينة نصر .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا صور عبر صفحاتهم يحذرون فيها بوجود هبوط أرضي على مساحة كبيرة امتداد شارع الطاقة مدينة نصر.

على الفور انتقل المسئولين وتم إصلاح الهبوط وردمه وإعادة الشيء لأصله وذلك حفاظا على أرواح مستقلي الطريق ، الأمر الذى لاقى مردود إيجابي لدى الأهالي والمواطنين وسرعة الاستجابة .

يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعية . 

a0b6c2c6-61b8-4dcb-be05-4b31ac76eb44
a0b6c2c6-61b8-4dcb-be05-4b31ac76eb44
a0a20137-b5fb-4c21-b7ce-ddc6b7a2646b
a0a20137-b5fb-4c21-b7ce-ddc6b7a2646b

النشرة الصباحية .. انسياب مرورى بالقاهرة.. وتحذيرات من 3 مخالفات تلتقطها الرادارات الحديثة

أمن القاهرة تشن حملة موسعة على مروجي المواد المخدرة

شاهد استجابة لرواد السوشيال ميديا شارع الطاقة مدينة نصر هبوط ارضي

ترشيحاتنا

هو فيه إيه.. تعليق ناري من شوبير على تصريحات حكم مباراة القمة

الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي خلال معارك جنوب مأرب

مياه الإسكندرية: نستعد لموسم الشتاء بأكثر من ألف معدة لشفط مياه الأمطار| خاص

تستعيد أمجادها بسيارات السباق... بورشه تجدد أيقونة الثمانينيات 911 GT3

الهبات الساخنة.. التعرق الليلي بعد الولادة.. الأسباب والأعراض والعلاج

كيف يكون اتجاه الميت في القبر وطريقة الدفن الصحيحة؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حداد يذبح نجل شقيقه بسبب عفش الزوجية فى شبين القناطر..زوجة المجنى عليه: طردونا ورمونا فى الشارع ..شاهد

التعليم : بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 15 يناير

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

الاتحاد الأفريقي : فرص إنهاء القتال في إثيوبيا ضعيفة

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. الجحش الذكي تقنية جديدة للتسول.. جندي يفحط بالدبابة وسط الشارع.. وتحذير لمحبي المشروبات الساخنة

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

فيديو

أطول من برج إيفل .. كويكب نيريوس يقترب من الأرض 11 ديسمبر "فيديو"

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ