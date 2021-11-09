شاهد.. إصلاح هبوط أرضي بشارع الطاقة بمدينة نصر استجابة لرواد السوشيال ميديا

فى استجابة سريعة لما نشر عبر السوشيال ميديا ، قامت الأجهزة المعنية التابعة لحي شرق مدينة نصر اصلاح هبوط أرضي تعرض له شارع الطاقة فى مدينة نصر .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا صور عبر صفحاتهم يحذرون فيها بوجود هبوط أرضي على مساحة كبيرة امتداد شارع الطاقة مدينة نصر.

على الفور انتقل المسئولين وتم إصلاح الهبوط وردمه وإعادة الشيء لأصله وذلك حفاظا على أرواح مستقلي الطريق ، الأمر الذى لاقى مردود إيجابي لدى الأهالي والمواطنين وسرعة الاستجابة .

يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعية .