المغرب يشارك في المؤتمر العام لمنظمة "يونسكو"

يشارك المغرب في المؤتمر العام الـ41 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الذي ينعقد في الفترة ما بين 9 و24 نونبر الجاري بباريس.

ويترأس المغرب، مجموعة الدول العربية، في هذا الحدث الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة “اليونسكو”، بوفد مهم يرأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وأكد الوفد الدائم للمملكة المغربية لدى “اليونسكو”، في حسابه على “تويتر”، أنه “في وقت تحتفل اليونسكو بالذكرى الـ75 لتأسيسها، يؤكد المغرب من جديد تمسكه بتعددية الأطراف؛ فالمملكة التي تعد فاعلا ملتزما من أجل السلام مقتنعة بأن الحفاظ عليه يعتمد على النهوض بالتعليم والعلوم والثقافة”.