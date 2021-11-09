طريقة عمل الوافل بدون ماكينة بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة من أسهل الطرق لتحضيرها والحصول على عجينة مقرمشة وهشة كما لو كان تم تحضيرها بواسطة الماكينة.

ونقدم إليك المقادير والخطوات لصنع الوافل لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك .

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة فاطمة أبوحاتي

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة فاطمة أبو حاتي بالمقادير

المكونات الجافة:

1 كوب دقيق قمح

كوب نشا (نشا ذرة)

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة كبيرة صودا الخبز

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح



المكونات السائلة:

1 كوب حليب

كوب زيت

رشة واحدة من الفانيليا

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة فاطمة أبوحاتي بالخطوات

1- ضيفي جميع المكونات الجافة إلى وعاء ما عدا صودا الخبز أضيفيها كاخر مكون ، بالقرب من وقت الخبز، حتى لا تفقد فعاليتها.



2- يمكنك أيضًا إضافة قليل من القرفة المطحونة كمكون اختياري. أثناء إضافة المكونات ، ننخلها جيدا لأن نخل المكونات الجافة يمنع تكون كتل وقومى يمزج كافة المكونات جيدًا حتى تتكامل المكونات.

3- ضيفي جميع المكونات السائلة إلى وعاء آخر ومن المهم جدًا خلط جميع المكونات جيدًا عند صنع عجينة الوافل بدون ماكينة الوافل فيجب ألا يكون القوام سائلًا جدًا ولا سميكًا جدًا، لكن يجب أن يكون أكثر سمكًا من خليط البانكيك.



4- ضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة وتقلب المكونات جيدًا حتى تحصلين على قوام متجانس ثم أضيفي صودا الخبز أيضًا.

5- دعي العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق، لا ينصح أيضًا بإضافة الخليط إلى صينية الخبز مباشرة بعد خلطها جيدًا.

6- اتركي العجينة ترتاح لبضع دقائق حتى تتمكني من الحصول على وافل هشه

7- ادهني صانع السندوتشات بالزبدة أو الزيت إذا لزم الأمر. نظرًا لأننا لا نستخدم ماكينة الوافل ، يمكنك اختيار صانع شطائر أو مقلاة . إذا كان الجهاز غير لاصق ، فليس من الضروري دهنه بالزيت أو الزبدة.

8- قومي بتشغيل صانع السندوتشات أو مقلاة لبضع دقائق قبل التحضير الوافل ومن المهم تسخينها قبل البدء حتى تنضج الوافل جيدًا.



9- ضعي الخليط في المقلاة. أضيفي الخليط بالتساوي ، انتظري حتى تنضج.

9- الوقت المقدر ما بين 5-8 دقائق ومع ذلك ، فإنها تختلف وفقًا للحرارة لذلك نوصي بإجراء عدة اختبارات أولية، وطهي ما لا يقل عن 1-3 فطائر الوافل. وهكذا ، ستعرفين وقت الطهي الدقيق ويمكنك تطبيقه مع باقي الخليط.



10- بمجرد أن ترى أن الفطائر جاهزة ، اتركيها قليلاً. بهذه الطريقة ، ستكون أكثر هشاشة من الخارج ثم إضافة النوتيلا أو الشوكولاتة أو الفراولة أو أي نوع من الإضافات التي تفضلينها.



11- صانع السندوتشات أو صانع الوافل متشابهان للغاية ، لذلك ، فإن النتيجة التي نحصل عليها من صانع السندوتشات ستجعل الوفل الخاص بك مختلفًا بعض الشيء ولكنه مع ذلك ستكون ذات مذاق جيد .

طريقة عمل الوافل

طريقة عمل الوافل بالمقلاة

تعلمي طريقة عمل الوافل بشوكولاتة النوتيلا بالمقادير

2 كوب دقيق

3 ملعقة صغيرة سكر

4 صفار البيض

4 زلال البيض

كوب وربع حليب سائل

1 ملعقة كبيرة بايكنج باودر

1/2 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة ملح

المقلاة الخاصة بالوافل

قطع من الموز والفراولة للتزيين

شوكولاتة نوتيلا للتزيين



طريقة عمل الوافل بالمقلاة بالخطوات



1- فى الخلاط قومي بخلط المواد الجافة كالدقيق والبايكنج باودر والسكر والملح.

2- تخلط المواد السائلة كصفار البيض والحليب والزيت فى وعاء آخر وقلبى المكونات جيداً حتى تختفى المواد الجافة تماماً وتتجانس المكونات.

3- أخفق بياض البيض إلى أن يكوّن رغوة ثم أضيفيه إلى العجين وقلبى.

4- يسكب القليل من العجين على مقلاة الوافل حتى ينضج، وتكرر العملية مع باقى الخليط حتى يصبح لون الوافل ذهبى.

5- يترك الوافل حتى يبرد فى حمام مائى دافئ و زيّنى قطع الوافل بشوكولاتة النوتيلا وقطع الموز والفراولة ويقدم.

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة الشيف حسن



مقادير تحضير الوافلز فى المنزل

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فانيلا

1/3 كوب زبدة

كوب ونصف حليب

كوب شوكولاتة تونيلا

2 ملعقة صغير ةبيكنج باودر

2 بيض

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب من دقيق





طريقة عمل الوافل بدون ماكينة الشيف حسن بالخطوات



1-في وعاء توضع كافة المكونات ثم تخلط المكونات حتى تتداخل.

2-في وعاء يوضع السكر، البيض والفانيليا حتى يتشكل مزيج ثم يسكب الحليب و الزبدة وخليط الدقيق مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط متجانس القوام.

3-حمي آلة الوافلز، يسكب مقدار نصف مغرفة فيها ثم اتركي الوافل لحوالي دقيقة حتى ينضج.