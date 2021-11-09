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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تنعى أحمد خليل: الراحل أحد أيقونات الفن المصري

الفنان أحمد خليل
الفنان أحمد خليل

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير أحمد خليل الذى غيبه الموت اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر عن عمر يناهز 80 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 وقالت إن الراحل أحد أيقونات الفن المصري ، ونجح فى تجسيد العديد من القضايا الاجتماعية خلال رحلته الفنية الطويلة ، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر أن  الفنان القدير أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، بعدها قدم ثلاثة أفلام ، ثم  سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري وقدم قرابة 300 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون  .

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير أحمد خليل فيروس كورونا المستجد تجسيد العديد من القضايا الاجتماعية لمعهد العالي للفنون المسرحية

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