فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بـ بورسعيد ، عقب قيامه بنشر رسالة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "، طالب خلالها مقابلة مسئولي المحافظة وإلا سيرتكب جريمة، وباشرت النيابة التحقيق .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية ، قد نجحت فى كشف ملابسات ما تم تداوله على الفيسبوك، بشأن رسالة لأحد الأشخاص ببورسعيد طالب خلالها مقابلة مسئولي المحافظة لحل مُشكلة خاصة به وهدد بارتكاب جريمة.



بالفحص تم تحديد المذكور وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد).



عايز شقة

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطه، وبمناقشته قرر بوجود خلافات بينه وبين شقيقاته وأزواجهن بسبب الميراث ، ورغبته فى الزواج والإقامة فى الشقة "سكنه" محل الخلاف ، والسابق حصول والده عليها من المحافظة .

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