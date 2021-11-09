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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجه محمود علاء تعلن تعافيها من فيروس كورونا المستجد

صدى البلد

أعلنت إيمي محمود زوجه اللاعب محمود علاء نجم الزمالك والمنتخب، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت إيمي محمود عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: ”الحمد لله سلبية المسحة ..اللهم لك الحمد والشكر".

 

انضمام صلاح والنني للمنتخب قبل التوجه غدًا إلى لواندا 

وانضم صباح اليوم إلى معسكر المنتخب الوطني محمد صلاح كابتن الفريق ومحمد النني ، حيث شاركا في التدريبات الصباحية التي أقيمت بأحد القاعات المتخصصة بمقر اقامة المنتخب ببرج العرب، وبذلك تكون صفوف الفريق قد اكتملت قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ( بتوقيت القاهرة ) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.


ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى برج العرب في اليوم التالي للمباراة استعدادًا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة.


يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كشف سابقًا عن طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة انجولا ومصر ويتكون من: نجامبو ندالا حكم ساحة و سافاري كابيني مساعد أول و دياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا ، كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.


فيما أعلن عن تكليف جاتوجاتو جيورجس من بورندي لإدارة مباراة مصر والجابون على أن يعاونه التنزاني كومبا فرانك والبورندي نكورونزيزا ديسيريه ومعهم البورندي نكورونزيزا تيريه حكما رابعًا والتونسي بو جليل البوصيري مراقبا للمباراة.

فيروس كورونا محمد صلاح محمد النني الزمالك محمود علاء كورونا المستجد زوجة محمود علاء

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