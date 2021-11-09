المناطق الحرة :2000 شركة أردنية تعمل في مصر باستثمارات 600 مليون دولار

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المملكة الأردنية تأتى فى المرتبة الـ 24 من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي رؤوس أموال نحو 3.338 مليار دولار.

أضاف تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن نسبة مساهمة المملكة الأردنية تبلغ 600 مليون دولار فى نحو 2000شركة مؤسسة.

تابع تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: توفر الشركات الأردنية العاملة فى مصر نحو 46.442 الف فرصة عمل .

أوضح تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تنوع الاستثمارات الأردنية فى مصر فى مختلفة القطاعات الاقتصادية منها الصناعية و الخدمية و التمويلية و الزراعية و الاتصالات و التكنولوجيا معلومات.

وأشار تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى تصدر القطاع الصناعى الاستثمارات الأردنية فى مصر بنحو 320 مليون دولار فى 614 شركة يليه الخدمى باستثمارات تقدر ب 66 مليون دولار.

وذكر تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات الأردنية فى القطاع التمويلي الذى يحتل المرتبة الثالثة تقدر بنحو 48 مليون دولار شركة و تأتى الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الأخيرة بحجم استثمارات 6 مليون دولار.

وتستحوذ محافظات الجيزة و القاهرة و الشرقية على نصف الاستثمارات الأردنية فى مصر بنحو 378 مليون دولار موزعة على 1629 شركة.

فيما تبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى الأردن حوالى مليار دولار متمثلة فى عدد الشركات المصرية العاملة فى الأردن و البالغ عددها 499 شركة.