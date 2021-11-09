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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق على اتهامها بالتعاون مع بيلاروسيا بشأن أزمة المهاجرين

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، المزاعم الخاصة بضلوع روسيا في مؤامرة مع بيلاروسيا بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه يتوجب على الغرب ألا يتظاهر بأن ما يحدث على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا هو شيء من "عملية مشتركة" من قبل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بدعم من روسيا، مشددة على أن الحديث حول هذا الموضوع “محض كذب”، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقالت زاخاروفا: "لا حاجة للتظاهر بأن هذا نوع من العمليات المشتركة التي ينفذها رئيس بيلاروسيا بدعم مزعوم، وأن ما يحصل هو مجرد حادثة فريدة.. هذا ليس صحيحا هذا كذب".

وأضافت "بصراحة ، لم أر مثل ما يحصل من قبل، لم أر أن المراسلين الذين هم في خضم الأحداث التي تهم أوروبا بأكملها يتعرضون ببساطة لمقاومة جسدية من قبل أولئك الذين عادة ما يقفون إلى جانب حرية التعبير والديمقراطية. وهذا يعني أن الغرب الآن يُظهر انتهاكًا جماعيًا هائلًا لجميع القيم التي كان يتحدث عنها لسنوات عديدة".
 

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الخارجية الروسية روسيا بيلاروسيا المهاجرين ازمة بولندا زاخاروفا

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