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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبد العزيز النجار يكشف جهود بيت العائلة في المحافظات ودوره بالمدارس

الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز النجار

قال الشيخ عبد العزيز النجار، رئيس بيت العائلة المصرية في محافظة الغربية، إن مؤتمر بيت العائلة المصرية هو نموذج للمواطنة الحقيقية التي تبنى على أساس الإنسانية وليس المعتقد.

 

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وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية في الغربية، لصدى البلد، أن بيت العائلة المصرية استطاع خلال عشر سنوات من تأسيسه، نزع فتيل الفتنة الطائفية التي كان يراهن عليها كثير من المتربصين بمصر.

وأشار إلى أنه بفضل الأزهر الشريف وعلمائه، والكنيسة المصرية وقساوستها، استطاعت مصر أن تنجو من هذه الفتنة، وتم تصحيح المعتقدات الخاطئة وتصحيح الصورة المشوهة في الأذهان، وبالتالي ساهم بيت العائلة في إرساء دعائم الوطنية.

وكشف عبد العزيز النجار، عن أهم جهود بيت العائلة المصرية في محافظة الغربية، منوها أنه أقام كثير من المؤتمرات واللقاءات في المدارس الإسلامية والمعاهد الأوهرية للطلاب من الجانبين، وعمل توأمة مع وزارة التربية والتعليم في المدارس وعمل زايارت لهذه المدارس.

كما تم تنظيم دوري كرة قدم، للطلاب من المسلمين والمسيحيين، سواء بنين أو بنات، وحازت إعجاب الطلاب وأولياء الأمور.

كما ساهم بيت العائلة المصرية في عمل إندماج بين المسلمين والمسيحيين في كافة الأنشطة المختلفة والمتنوعة.

وذكر أنه لابد من وجود مزيد من الجهد في الفترة المقبلة، وزيادة عدد اللقاءات بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك التركيز على دور الإعلام في نشر جهود بيت العائلة.

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عبد العزيز النجار يكشف جهود بيت العائلة في المحافظات ودوره بالمدارس

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