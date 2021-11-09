بشأن الأوضاع في السودان .. البرهان يوجه رسالة هامة إلى سفراء أمريكا وبريطانيا

وجه القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، رسالة هامة لسفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج.

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، لسفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج حرصه على إنجاح التحول الديمقراطي في السودان.

وفي وقت سابق، في أول تصريح له منذ فرض حالة الطوارئ في البلاد، أكد قائد قوات الدعم السريع بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن قرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار الثورة.

وجدد حميدتي في كلمة مسجلة بُثت أمس الأحد على صفحة قوات الدعم السريع بموقع “فيسبوك”، التزام الجيش بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد.