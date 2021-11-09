الكويت توقف شخصا في عملية دولية استهدفت قراصنة برامج الفدية

أوقفت الكويت، شخصًا في إطار عملية دولية استهدفت قراصنة برامج الفدية المعلوماتية.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، كشفت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) أن الكويت ألقت القبض على شخص في إطار العملية التي أسفرت عن توقيف 7 أشخاص بينهم أوكراني يبلغ 22 عاما اتهم في الهجوم المعلوماتي الكبير على شركة كاسيا في يوليو. كما أعلنت السلطات الأمريكية والأوروبية.

وشملت العملية التي أطلق عليها اسم «جولد داست» أو «كويك ساند» 17 دولة واستهدفت مجموعة مقرصنين ناطقين بالروسية «ريفيل» وفي بعض الأحيان تدعى «سودينوكيبي» ومجموعة جراندكراب.

وذكرت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أن ضباط إنفاذ القانون من 17 دولة، شاركوا في العملية، وشملت الدول المشاركة أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا ولوكسمبورج والنرويج والفلبين وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا والكويت والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشتبه في أن الأشخاص المعتقلين تسببوا في حوالى 7 آلاف إصابة حول العالم ببرمجيات تقوم بتشفير بيانات أهدافهم، وطلبوا أكثر من 200 مليون يورو كفدية مقابل مفتاح فك التشفير.

ويدعى المحرك الرئيسي للعملية ياروسلاف فاسينسكي وهو ملقب بـ«روبوتنيك».. هذا الأوكراني متهم بأنه هاجم شركة المعلوماتية الأمريكية كاسيا في 2 يوليو، ما أثر على ألف من زبائنها بما يشمل سلسلة السوبرماركت «كوب» في السويد التي بقيت متاجرها مغلقة لأيام.

وأوقف الشاب في 8 أكتوبر ببولندا بطلب من الولايات المتحدة. وقال وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي “لقد طلبنا تسليمه بموجب المعاهدة التي تربط بلدينا”.