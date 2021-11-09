لميس الحديدي تنعى الفنان أحمد خليل: كان جوكر في أدواره.. فيديو

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان القدير أحمد خليل الذي رحل إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلة : "اختطفته كورونا وهو سادس فنان يتوفاه الله بسبب فيروس كورونا " .

وقالت الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON":"كان قد دخل المستشفى ثم خرج منها قبل أن يعود لها ولم يمكث يومين ووافته المنية ".

وأضافت:" كان لا يزال يكمل تصوير مشاهده في مسلسل " إلا أنا “ مع الفنانة القديرة ميرفت أمين ”.

ووصفت الحديدي الراحل بأنه كان مؤثرا وله أدوار كثيرة الكل يعرفها ويحبها، قائلة : " كان "جوكر" بيعمل كل الادوار سواء دور الباشا أو ابن البلد ".

ووجهت الحديدي رسالة للمواطنين قائلة : " كل ما بنشوف الفيروس وضحاياه بنرجع نقول أرجوكم احذروا الموجة عالية ومن لم يتلق التطعيم فليتوجه ويتلقاه على الأقل يحميك من المضاعفات الشديدة ".

وتابعت لميس الحديدي:" للاسف واضح إن الموجة عالية في العالم ويبدو أن الشتاء سيكون صعباً وبدأنا نشوف إغلاقات في بعض بلدان العالم، وبالتالي إحنا محتاجين ناخد الموضوع بكثير من الجدية".